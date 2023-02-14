57-летний Патрик Стоун скончался 12 февраля.

Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун потеряла своего брата Патрика. Ее 57-летний родственник скончался 12 февраля, пишет TMZ. Вероятной причиной смерти мог стать внезапный сердечный приступ.

Не сообщается находился ли Патрик Стоун под наблюдением врачей и оказали ли ему медицинскую помощь в момент ухудшения самочувствия.

Отметим, это не первая трагедия в семье Шэрон Стоун за последнее время. Полтора года назад Патрик со своей женой Ташей потеряли 11-месячного ребенка (приходился Шэрон Стоун племянником) - у малыша отказали внутренние органы. Его долгое время пытались спасти, но старания врачей не дали ожидаемого результата. 12 февраля Таша осталась одна.

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"У меня такое чувство, что мое сердце вырвали из груди. Патрик ушел, чтобы быть с нашим милым Ривером… Я не знаю, что еще сказать, он был моим миром" - прокомментировала трагедию вдова Патрика.

Сама звезда "Основного инстинкта" пока что никак не комментировала трагедию.

Напомним, звезда Голливуда Шэрон Стоун впервые призналась, что пережила девять выкидышей. Актриса отметила, что женщины, пережившие подобное, должны получать сострадание и сочувствие.

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