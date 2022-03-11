Вячеславу Зинурову, более известному как Том Хаос, было 50 лет.

Основатель и бывший солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров совершил самоубийство.

Артисту, более известному как Том Хаос, было 50 лет. Информацию о его смерти подтвердили на официальной странице артиста в Instagram.

По предварительной информации, исполнитель повесился. Тело Зинурова было найдено в его доме в Подмосковье, в котором он жил один. Жены и детей у певца не было.

Как рассказали друзья Вячеслава, передает Telegram-канал Mash, перед смертью исполнитель был в депрессии из-за отсутствия концертов, а также испорченых отношений с бывшими участниками группы. В частности, близкие рассказали, что у Зинурова был конфликт с Сергеем Амораловым. По его словам, Аморалов обманывал его и задолжал большую сумму, поэтому Том Хаос покинул коллектив в августе в 2021 году.

Вас также могут заинтересовать новости: