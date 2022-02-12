Причина смерти не уточняется, но известно, что накануне ее госпитализировали с COVID-19.

Сегодня, 12 февраля, в возрасте 88 лет умерла известная советская и российская актриса, эстрадная певица Зинаида Кириенко.

Об этом ТАСС сообщил представитель Союза кинематографистов России.

Причина смерти не уточняется, однако известно, что накануне ее госпитализировали с COVID-19.

"Зинаида ушла из жизни сегодня ночью", — сообщил собеседник агентства.

Время и место прощания с актрисой пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что у Кириенко обнаружили рак поджелудочной железы и геморрагический инсульт. Она была частично парализована и находилась в реанимационном отделении.

10 февраля сын актрисы Максим сообщил о том, что она попала в больницу с коронавирусом и что её состояние "неважное, не очень хорошее".

Справка УНИАН. Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале (СССР). Ее мать изначально хотела назвать дочь Аидой, однако отец при регистрации в ЗАГСе упростил имя.

Училась актриса во ВГИКЕ (Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова), который окончила в 1959 году. К слову, ее однокурсниками были Людмила Гурченко, Наталья Фатеева и Виталий Матвеев.

После окончания была актрисой Московского драматического театра имени Пушкина, а также работала в драматическом театре на Малой Бронной.

Наибольшую известность приобрела благодаря ролям в фильмах "Тихий Дон", "Судьба человека", "Два Капитана". Также сыграла в кинолентах "Поэма о море" (1958), "Судьба человека" (1959), "Знакомьтесь, Балуев!" (1963), "Лекарство против страха" (1978) и во многих других.

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