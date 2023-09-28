Умер актер Майкл Гэмбон, который сыграл профессора Альбуса Дамблдора в фильмах франшизы "Гарри Поттер". Ему было 82 года.

О смерти актера со ссылкой на семью актера сообщает Daily Mail. Причиной смерти Гэмбона его жена назвала пневмонию.

"Любимый муж и отец Майкл мирно скончался в больнице после приступа пневмонии, рядом со своей женой Энн и сыном Фергюсом, которые настояли у его постели. Майклу было 82 года. Мы просим вас уважать нашу конфиденциальность в это болезненное время и благодарим вас за ваши сообщения поддержки и любви", - указано в заявлении от имени жены актера.

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