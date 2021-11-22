По словам супруги актера, он заболел коронавирусом в тяжелой форме.

Снявшийся в сериале "Воронины" российский актер Михаил Зубов умер в возрасте 42 лет.

Читайте такжеУмер звезда "Ночного дозора"Об этом сообщает "РИА Новости", при этом не называя причину смерти и не раскрывая подробностей.

В свою очередь, супруга актера Наталья Гердт в комментарии "Известиям" причиной его смерти назвала COVID-19 и пневмонию. По ее словам, Зубов заболел коронавирусом в тяжелой форме, 13 дней провел в реанимации.

Известность Зубов получил благодаря ролям в сериалах "Воронины", "Лихач" и "Капкан для монстра". Его дебют в кино состоялся в 2018-м.

Ранее в Москве в возрасте 67 лет умер народный артист России, актер театра и кино, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Валерий Гаркалин. В начале октября актер был госпитализирован в коронавирусную больницу, вскоре его состояние стало критическим, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Автор: Ольга Робейко