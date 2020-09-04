Помимо Николая Петровича в "Ворониных", одной из самых знаменитых ролей Клюева в кино стала роль графа Рошфора в картине "Д’Артаньян и три мушкетера".

Клюеву было 76 лет / скриншот, сериал "Воронины"

Российский актер Борис Клюев умер 1-го сентября в возрасте 76 лет. Сегодня в Москве проходит церемония прощания со звездой сериала "Воронины", популярного и в Украине.



Так, сегодня в 11:00 состоится церемония прощания на сцене Малого театра в Москве, в котором служил Клюев. На входе у театра уже выстроилась очередь. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище, сообщает vokrug.tv.

На церемонию прощания едут и коллеги Клюева, среди них актриса Екатерина Волкова, также снявшаяся в "Ворониных". Соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram, посвятив Клюеву короткие слова прощания.

Видео: "360"

Известный актер Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни.

Борис Клюев последние годы боролся с тяжелой болезнью. В апреле 2018 года Клюев сообщил, что у него обнаружили болезнь легких. Актер назвал ситуацию "серьезной", но при этом рассказал, что в больницу не ложился.

Помимо Николая Петровича в "Ворониных", одной из самых знаменитых ролей Клюева в кино стала роль графа Рошфора в картине "Д’Артаньян и три мушкетера". Другой его популярной работой стал фильм "ТАСС уполномочен заявить…", где он исполнил роль шпиона Трианона. В начале 1980-х снялся в серии фильмов о Шерлоке Холмсе, сыграв Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика.

В марте 2014 года Борис Клюев поддержал российскую агрессию против Украины, подписав письмо в поддержку политики президента РФ Владимира Путина по военной интервенции в Украину. Внесен в Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

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Автор: Ольга Броскова