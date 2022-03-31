Тому Паркеру не удалось победить онкологию.

30 марта 2022 года стало известно о смерти солиста британо-ирландской группы The Wanted.

Известно, что 33-летний Том Паркер боролся с опухолью головного мозга. Когда у артиста диагностировали онкологию, рак уже был неоперабельным.

К сожалению, Паркер скончался, так и не победив болезнь. У него осталась жена и дети.

"С тяжелым сердцем мы подтверждаем, что Том ушел из жизни сегодня утром в окружении семьи. Наши сердца разбиты, Том был центром нашего мира, и мы не можем вообразить жизнь без его заразительной улыбки и энергии. Мы искренне благодарны за вашу любовь и поддержку и просим всех объединиться, чтобы свет Тома продолжал сиять для его прекрасных детей. Спасибо всем, кто поддерживал его на протяжении всего пути, он боролся до конца. Я всегда буду гордиться тобой", - написала супруга артиста.

Отметим, The Wanted - это британо-ирландский бойз-бенд, основанный в 2009 году. В состав группы входят Макс Джордж, Сива Канесваран, Джеймс МакГинесс, Том Паркер и Нейтан Сайкc. Сейчас группа официально находится в перерыве.

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