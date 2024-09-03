Мужчина также поблагодарил всех за поддержку.

Украинский актер театра и кино Андрей Валенский, который стал на защиту страны в прошлом году и получил недавно тяжелое ранение на фронте, рассказал о своем состоянии.

После многочисленных травм, а именно: контузии, ожогов правой руки, раздробленности правого бедра, черепно-мозговой травмы, а также сломанного носа, перелома левой руки и разбитого лица, мужчина показался в своем Instagram. На фото Андрей стоит возле коляски с перебинтованными руками.

"Мое восстановление продолжается, я в прекрасном городе Львове на плановой реабилитации. Я уже немного железный и закаленный. Я очень благодарю вас всех за огласку моей истории, за ваши донаты, за ваши слова поддержки, на них и держусь! Спасибо всем тем, кто посещал меня, с вашей помощью я восстанавливаюсь со сверхскоростью", - написал актер, который не теряет оптимизма и улыбается на фото.

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Он также добавил, что будет рад встретиться с поклонниками, если они смогут прийти в больницу.

"Я еще некоторое время во Львове, поэтому буду рад, если найдете возможность посетить меня. Спасибо всем и скорейшей нам всем победы", - подчеркнул Валенский.

Что известно об Андрее Валенском

Андрей Валенский закончил театральное отделение Харьковского университета искусств. Он сыграл в более 50 кинолентах. Самые известные из них такие: "Мажор", "Второй фронт", "Дочь баяниста" и многие другие.

Мужчина также играл в театрах имени Тараса Шевченко в Харькове, имени Леси Украинки и в театре Драмы и Комедии на Левом берегу Днепра в Киеве. Однако в 2023 году он пополнил ряды ВСУ и сменил сцену на фронт.

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый рассказал о реабилитации после ранения на фронте.

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