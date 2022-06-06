Подписчики украинского актера Александра Пискунова массово поддержали его.

Известный украинский актер Александр Пискунов совершил каминг-аут. Звезда фильма "Киборги" признался, что он – гей.

Об этом он написал в своем Instagram.

"Я – гей. И очень больно... Но я не хочу никого искать", – отметил он.

Подписчики актера массово поддержали его в комментариях под постом:

"Вы крутой, обнимаю", "От этого ты не становишься менее hot person. Мы любим и уважаем тебя таким, какой ты есть", Ты человек! Быть собой, принимать себя = быть счастливым! Желаю тебе этого!", "Санька, у любви нет пола. Ты человек! Береги себя", "Какая разница гей или нет, ты все равно остался хорошим человеком и примером, мы гордимся тобой независимо от того, какая у тебя ориентация, ты все равно замечательный".

Александр Пискунов известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Смерть Сталина". "И будут люди". "Киборги". "Казаки". "Граница" "Клятва врача". "Круты 1918". "Ангелы 1,2". "11 детей из Моршина".

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