По ее словам, россиянка не проявляет к ней никакого интереса.

Украинская модель Ангелина Усанова, которая в этом году будет представлять нашу страну на "Мисс Вселенной", рассказала об отношениях с россиянкой Маргаритой Голубевой.

На своей странице в Instagram она сказала, что не общается с жительницей страны-агрессора. По еесловам, они живут на разных этажах, а также не совпадают их графики.

"Представительница России не проявляет никакого интереса со мной общаться. Кроме того, мы находимся на разных этажах, в разных группах и имеем совершенно разные планы в день. Поэтому мы вообще не видимся", - сказала Усанова.

Видео дня

При этом Усанова никак не прокомментировала ситуацию, когда на вечеринке-открытии конкурса она сидела за одним столом с представительницей РФ.

На "Мисс Вселенной" хотели подружить украинку и россиянку

Так, организаторы конкурса посадили за один стол Усанову и Голубеву. Представительница Украины не встала и не ушла, однако по ее выражению лица было заметно, что ей неприятна Голубева.

Кроме того, стало известно, в каком национальном наряде будет покорять членов жюри Усанова. Она выйдет на сцену с ангелом в руках.

Вас также могут заинтересовать новости: