Известному актеру выбили зубы клюшкой для гольфа (видео)

Джейсон Деруло неудачно махнул клюшкой.

Известный актер Уилл Смит пригласил к себе в гости певца Джейсона Деруло. Мужчины захотели поиграть в гольф, но эта затея оказалась неудачной.

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Деруло так махнул клюшкой, что случайно выбил Смиту передние зубы. Скорее всего, это постановка, но выглядит вполне реалистично.

"Мне нужно перестать приглашать Деруло", - написал Смит.

В ответ на такой пост Джейсон написал, что у него есть хороший дантист, к которому Уилл может обратиться за помощью.

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