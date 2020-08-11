Известному актеру выбили зубы клюшкой для гольфа (видео)
18:22, 11 августа 2020Звезды
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Джейсон Деруло неудачно махнул клюшкой.
Смиту выбили зубы / instagram.com/willsmith
Известный актер Уилл Смит пригласил к себе в гости певца Джейсона Деруло. Мужчины захотели поиграть в гольф, но эта затея оказалась неудачной.
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Деруло так махнул клюшкой, что случайно выбил Смиту передние зубы. Скорее всего, это постановка, но выглядит вполне реалистично.
"Мне нужно перестать приглашать Деруло", - написал Смит.
В ответ на такой пост Джейсон написал, что у него есть хороший дантист, к которому Уилл может обратиться за помощью.
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