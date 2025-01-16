Ольга Сумская о домогательствах мужчин в начале карьеры: 'Воспитанная девушка никогда...'

Актриса отметила, что всегда выбирала честь.

Известная украинская актриса Ольга Сумская впервые рассказал, что в начале карьеры ей поступало немного предложений с сексуальным подтекстом.

Она говорит, что интерес к ней проявляли взрослые мужчины. Это могли быть как режиссеры, так и поклонники. Однако, по словам актрисы, она не допускала ситуаций, когда могла остаться с ними один на один, потому что понимала последствия.

Сумская добавила, что всегда выбирала честь, поэтому не соглашалась ни на одно подобное предложение.

"Я обходила это, но были такие подкаты, как говорится, и ухаживание режиссеров, партнеров. Все было когда-то, но вы сами решаете, быть ли этим отношениям или нет. Воспитанная девушка никогда не сядет в автомобиль с мужчиной и не поедет к нему домой пить кофе, чтобы познакомиться. Я всегда понимала последствия. Я выбирала достоинство", – сказала актриса.

Напомним, ранее звезда сериала "Кофе с кардамоном" обвинила известного актера в сексуальных домогательствах. Елена Лавренюк вспомнила историю, которая произошла при поступлении в университет.

Артистка рассказала, что много студенток были жертвами домогательств звезды фильма "В бой идут только "старики".

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