Певица почтила память погибших во время обстрела.

14 июня российские оккупанты выпустили по Одессе четыре ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Они попали по бизнес-центру, складам, жилым домам, в результате чего не только много разрушений, но и пострадавших и погибших мирных жителей.

На очередные зверства захватчиков отреагировала украинская певица София Ротару. Она, как всегда, была не многословной. Знаменитость лишь опубликовала в инста-сториз фотографию с места происшествия и добавила свечу.

"Одесса. 14.06.2023", - написала Ротару.

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Отметим, София Ротару часто показывает все ужасы войны в Украине в своих соцсетях. Однако она никак не комментирует все происходящее. Лишь несколько раз она поблагодарила ВСУ за отбитые атаки врагов.

Ракетный удар по Одессе - что известно

В ночь на 14 июня в городе раздались мощные взрывы. Россия с Черного моря выпустила четыре ракеты, две из которых сбила ПВО. Известно, что в результате ракетной атаки три человека погибли, более 10 ранены. Под завалами могут быть люди.

Как сообщил УНИАН, 10 июня российские захватчики атаковали Одессу беспилотными летательными аппаратами и ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще 26 получили ранения.

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