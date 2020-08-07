цей матеріал доступний українською

Виктор Павлик прокомментировал смерть сына

14:54, 07 августа 2020
Звезды
2239 0
Павел Павлик умер 7 августа / фото facebook.com/vpavlik100

"Покойся с Богом, сынок, ты теперь мой Ангел. Аминь", - написал артист на своей странице в Facebook.

Читайте также"Бровей нет": украинский певец рассказал о состоянии своего онкобольного сына

  • 7 августа стало известно, что сын певца Виктора Павлика Павел умер в 21 год. Юноша не смог победить онкологию.
  • Павел Павлик долгое время боролся с раком костей. Он пережил сложную операцию, прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. В последние месяцы ему стало хуже: начала болеть левая рука, отказывать пальцы и ноги. Парень передвигался с помощью инвалидной коляски.
Павлик написал о смерти сына

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#Виктор Павлик