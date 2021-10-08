Американская актриса Шеннен Доэрти, которая получила популярность благодаря сериалам "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210", несколько лет борется с онкологией. У нее диагностировали рак молочной железы.
На своей странице в Instagram она подробно рассказала, как ей удается жить с этой страшной болезнью.
К слову, в марте 2015 года ей поставили неутешительный диагноз, спустя два года у нее наступила ремиссия. Однако в прошлом году болезнь вновь заявила о себе.
Шеннен Доэрти в своем микроблоге показала, как выглядит сейчас. Также она отметила, что благодаря юмору продолжает жить дальше. Она верит, что победит эту болезнь:
"Все это красиво? НЕТ, но это правдиво, и я надеюсь поделиться тем, что мы все станем более образованными, лучше узнаем, как выглядит рак. Я надеюсь, что побуждаю людей проходить маммографию, проходить регулярные осмотры, избавляться от страха и сталкиваться с тем, что может быть перед вами", - отметила она.
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Напомним, ранее мы писали, что Шеннен показала, что благодаря друзьям ведет здоровый образ жизни и не теряет оптимизма. В Instagram она сделала публикацию и рассказала, что придает ей жизненных сил и отгоняет мрачные мысли. Как заверила актриса, весь секрет кроется в поддержке близких.