Звезда опубликовала пару фотографий, подписав их "Мое путешествие от первоначально поставленного диагноза до рецидива".

Американская актриса Шеннен Доэрти, которая получила популярность благодаря сериалам "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210", несколько лет борется с онкологией. У нее диагностировали рак молочной железы.

На своей странице в Instagram она подробно рассказала, как ей удается жить с этой страшной болезнью.

К слову, в марте 2015 года ей поставили неутешительный диагноз, спустя два года у нее наступила ремиссия. Однако в прошлом году болезнь вновь заявила о себе.

Шеннен Доэрти в своем микроблоге показала, как выглядит сейчас. Также она отметила, что благодаря юмору продолжает жить дальше. Она верит, что победит эту болезнь:

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Автор: Каролина Гайдук