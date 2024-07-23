Его жена и дети уехали за границу.

Участник украинской группы ТНМК Александр Сидоренко, более известный по сценическому имени Фоззи, рассказал о разлуке с семьей.

Мужчина тщательно скрывает свою личную жизнь, однако сейчас признался, что жена и дети находятся за границей. Но в какой именно стране - он не отметил.

"Если бы жена находилась в Украине и в Киеве, то она бы сейчас была здесь с детьми", - рассказал певец в шоу "Тур звездами".

Фоззи решил не вдаваться в подробности. Но добавил, что ему тяжело без родных, как и многим украинским семьям сейчас. Поэтому сказал так:

"Много семей разорвано войной... Ни у кого нет понимания, каким именно образом и когда все это закончится. Здесь глобальнее надо думать о том, как нам не потерять детей, которые адаптируются, а они быстрее всего адаптируются к загранице. Как нам не потерять будущее Украины... Трудно! Но моя семья планирует возвращаться домой, никто не собирается там оставаться".

К слову, певец вместе с женой воспитывает старшую дочь, а также 4-летних двойняшек. Ранее он рассказывал, что сейчас удается видеться с семьей только тогда, когда он с группой ездит на благотворительные концерты в Европу.

Напомним, ранее певица MamaRika впервые призналась, из-за чего едва не разрушился ее брак.

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