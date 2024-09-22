Девушке было тогда 19 лет.

Избранница певца Ильи Парфенюка (Parfeniuk) и известная TikTok-блогер Симбочка, настоящее имя которой Карина, рассказала о потере ребенка.

Девушка призналась, что до знакомства с артистом у нее были отношения с другим парнем. От него она забеременела, но однажды ей внезапно стало плохо.

"Мне было 19 лет, я забеременела... Я уже решила, что буду носить, все будет хорошо... И вдруг из меня течет кровь", - рассказала Карина в шоу "Okay Eva Bar".

Блогерша сразу обратилась к врачам и после УЗИ ей сообщили трагическую новость:

"Мне говорят: "У тебя уже плод замер, неделю ты носишь в себе мертвый плод ребенка". Врач сказал, что у меня выкидыш. Потом меня направили к гинекологу и дали таблетку, чтобы вышел этот плод".

По словам девушки, она была в истерическом состоянии, однако решила все же выпить лекарство.

"Я выпиваю эту таблетку, переживаю всю ночь в болях, и где-то в 14 часов дня он из меня выходит... Плодное яйцо, четко выраженное, и эмбрион такой маленький очень. Я была одна дома, так просто стою, просто без эмоций, у меня начинают наливаться глаза слезами, из меня течет очень много крови. Я начинаю задыхаться панически, у меня начинает темнеть в глазах, раз падаю, второй раз падаю. И я понимаю, что я не могу от этого эмбриона отойти", - вспомнила Карина.

К слову, в прошлом году Симбочке сделал предложение певец Парфенюк. А в марте девушка впервые стала мамой и родила дочь Софию и сейчас наслаждается материнством.

Напомним, ранее стало известно, что у певицы Marietta произошел выкидыш.

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