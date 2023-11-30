Он сделал ей предложение еще летом.

Известный украинский артист Илья Парфенюк, выступающий под псевдонимом Parfeniuk, сделал предложение своей возлюбленной. Его избранницей стала блогерша Симбочка.

Как рассказал исполнитель на своей странице в Instagram, он позвал свою девушку замуж еще в июле этого года. Они прогуливались по Каневу и он решился на серьезный шаг - встал на одно колено и вручил ей кольцо, однако не золотое, а кольцо от ключей. Девушка долго не раздумывала и сказала: "Да!"

Пара сразу не поделилась этой новостью с поклонниками, потому что Симбочка очень боялась хейта. Однако сейчас они готовы разделить свое счастье с окружающими.

Чем известен Parfeniuk

Parfeniuk стал популярным после выхода песни "Провела екскурсию". За полгода ее послушали почти миллион людей. Также у него есть такие песни как "Долоні", "Відриваючись", "Повільно" и другие.

Известно, что он со своими друзьями пел в троллейбусе и выкладывал песни в ТикТок, благодаря чему стал известным.

Его девушка Симбочка также реализовалась в сети. Она ведет успешный блог, за которым следят более 230 тысяч людей. А в ТикТок у нее более 2,5 миллионов подписчиков.

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