Стало известно, что ей инкриминируют.

Турецкая модель Азра Вандан попала в скандал из-за попытки переспать со 100 мужчинами в прямом эфире. Трансляцию она хотела вести на своей странице на платформе интимного контента OnlyFans. Оператором должен был стать ее муж, однако девушку арестовали из-за этого.

Как сообщает Ghana Celebrities, Вандан стремилась стать первой женщиной из Турции, которая бы переспала с таким большим количеством мужчин и вела бы во время этого прямую трансляцию. Стоит указать, что платформа Only Fans запрещена в Турции с 2023 года.

Поскольку это мусульманская страна, правоохранители заявили, что девушка нарушила закон. Видео с арестом Азры обнародовали в соцсети X. Судя по кадрам, модель не сопротивлялась и спокойно шла с представителями полиции.

Вместе с ней также был задержан ее муж Педрам. Модель обвиняют в "непристойности" и "сопротивлении выполнению служебных обязанностей", пишет Masala.

Отметим, что Вандан считается одной из самых успешных моделей OnlyFans в Турции. Девушка хотела повторить эксперимент других известных звезд OnlyFans. В частности, Бонни Блу, которая утверждала, что переспала с 1057 мужчинами за 12 часов.

Напомним, ранее другой модели удалось переспать со 101 мужчиной. Речь идет о модели OnlyFans Лили Филлипс, которая даже сняла фильм о своем экстремальном опыте. Девушка также ответила, считает ли она себя жертвой и, была ли интимная связь с мужчинами принудительной.

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