Поклонники "забросали" телезвезду комплиментами.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась пикантным снимком с поклонниками.

Новое «горячее» фото она опубликовала в своем Instagram.

На снимке Леся позирует в купальнике с мокрыми волосами и бокалом в руке.

Поклонники ведущей отреагировали массой комплиментов в комментариях:

«Люди жалуются, власть разводит руками, что делать с Ивановной которая снова соблазняет большинство населения Украины?», «Незаконно быть такой красивой! Это я говорю, как адвокат», «Шикарно», «Леся уже сгорела, красавица», «Мисс Вселенная всех веков», «Идеальная».

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Автор: Катерина Шварц