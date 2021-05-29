Леся Никитюк / фото instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась пикантным снимком с поклонниками.
Новое «горячее» фото она опубликовала в своем Instagram.
На снимке Леся позирует в купальнике с мокрыми волосами и бокалом в руке.
Поклонники ведущей отреагировали массой комплиментов в комментариях:
«Люди жалуются, власть разводит руками, что делать с Ивановной которая снова соблазняет большинство населения Украины?», «Незаконно быть такой красивой! Это я говорю, как адвокат», «Шикарно», «Леся уже сгорела, красавица», «Мисс Вселенная всех веков», «Идеальная».
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