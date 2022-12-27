Они мужественно защищали родную Украину и погибли на поле боя.

Война в каждую семью принесла страдания, особенно в те, у которых на фронте погиб родной человек. УНИАН вспоминает героев Украины, которые отдали жизнь за нашу свободу и независимость.

Паша Ли

6 марта 2022 года погиб украинский актер Паша Ли. Изначально сообщалось, что он снял бронежилет и прикрыл им детей во время оккупации Ирпеня. Однако позже выяснилось, что оккупанты застрелили Пашу в машине. Активисты Тарас Мельник и Ирина Мигитко, которые находились вместе с актером в момент его смерти, рассказали, что захватчики выпустили по их машине десятки пуль, от одной из них и погиб Ли.

Сергей Шкварченко

До полномасштабного российского вторжения Сергей Шкварченко был артистом ансамбля Павла Вирского, однако после 24 февраля он взял в руки оружие и встал на защиту родины. 19 декабря он погиб на поле боя, отбивая атаку путинской армии.

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Ярослав Гаркавко

Участник "Лиги смеха" Ярослав Гаркавко также отдал свою жизнь за свободу Украины. Трагедия произошла в начале декабря на фронте. Коллеги Гаркавко поблагодарили его за то, что он все это время защищал нас:

"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком. Спасибо тебе, друг, за то, что защищал нас все это время. Покойся с миром".

Карим Гуламов

Карима Гуламова многие знают как ведущего хит-парада на телеканале М2. В июле этого года ему могло бы исполниться 35 лет, однако Путин забрал его жизнь, отправив в Украину оккупантов. Известно, что Гуламов был другом Оли Цибульской, и именно он помог выбраться ее родителям из Ирпеня в начале полномасштабного вторжения.

Олег Бобало

Известный украинский режиссер Олег Бобало погиб в бою под Бахмутом 23 декабря. Информацию о гибели Бобало подтвердила его жена Анна Яремчук. Она уточнила, что не знает когда будет похорон, поскольку тело погибшего ещё не привезли.

"Хотел ли он быть военным? Нет. Хотел он киноплощадку сменить на окопы? Нет. Должен ли он пробйти через всю войну целым и невредимым? Да. Ибо я так молила Бога сохранить моего Олежку. А теперь я не знаю, как жить без тебя во всех смыслах. Я была такова, потому что ты подсвечивал меня изнутри. Теперь свет погас", - написала Анна.

Напомним, блогер-миллионник Залиско отвез дроны военным прямо в Бахмут.

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