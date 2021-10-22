Боксер заверил своих подписчиков, что больше не будет повторять прошлых ошибок в новых отношениях.

Боксер и телеведущий, а также тренер шоу "Зважені та щасливі" Вячеслав Узелков, который ранее развелся с женой Мариной после 22 лет брака, уже не одинок. Но имя избранницы он предпочитает не называть, кроме того, не показывает ее лицо.

Читайте такжеБывший украинский министр будет искать свою любовь на шоу (фото)На своей странице в Instagram в "историях" у Вячеслава спросили, нашел ли он вторую половинку. На что он ответил: "Да". Также на одном из кадров Узелков показал, как пьет с избранницей шампанское. На фотографии видна лишь рука девушки.

Также боксер заверил своих подписчиков, что больше не будет повторять прошлых ошибок в новых отношениях: "Я ее никому не буду показывать и кричать на весь мир о своих чувствах".

Развод Узелкова с женой Мариной

В 2018 году Марина и Вячеслав Узелковы, звездные тренеры 8 сезона реалити-проекта "Зважені та щасливі", развелись после 22 лет брака.

У пары родилось двое детей - сын Роберт и дочь Оливия. В интервью боксер не раз признавался, что приоритетом в его жизни была и остается семья.

Спортсмен довольно долго не мог забыть любимую, а в июне 2021 года пришел на шоу "Одруження наосліп", но с избранницей он не остался. В конце выпуска он признался, что до сих пор любит свою экс-жену Марину.

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Автор: Ольга Робейко