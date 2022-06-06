Украинские военные обороняют свою страну уже более 100 дней, а артисты пишут об этом песни.

За последние три месяца вышло немало композиций, в которых рассказывается о войне в Украине, и о том, как Россия напала на мирные города и цинично называет это "спецоперацией". УНИАН собрал пять новых треков, которые не оставят вас равнодушными.

Макс Корж - "Свой дом"

Белорусский певец и автор песен при помощи своей композиции рассказал о войне, которую развязала РФ.

"Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Идёт война, а в ней закон

Стреляют — стреляй, все врут, но знай

Тот прав, кто защищает свой дом

Весна рыдает, Украина пылает

Мир не менялся, мир таков

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Но прав, кто защищает свой дом", - поет Корж.

Леся Никитюк и Степан Гига - "Цей сон, цей сон"

Телеведущая спела о мечтах каждого украинца - на Красной площади в Москве - полигон, а в ОРДЛО поют гимн Украины.

"Новая песня - это попытка представить, что будет с россиянами, если воплотятся в жизнь их самые большие страхи. Эта история для поднятия морального духа украинцев", - рассказала Никитюк, комментируя свою новую композицию.

Макс Барских - "Чекай мене"

Эта лирическая композиция нацелена на то, чтобы показать слушателям - все непременно будет хорошо, а все, кто сейчас не рядом с любимыми из-за войны, непременно снова будут вместе.

"Когда я ездил по Украине, я видел людей: женщин, мужчин, которые безгранично страдали от одиночества, от того, что не могут быть вместе со своими любимыми. Песня "Чекай мене" родилась как обещание о возвращении и любви. Вся Украина ждет возвращения каждого из нас. Потому что мы можем сделать ее лучше", - прокомментировал Барских.

Макс Барских - "Буде весна"

Еще одна популярная песня Барских, который пошел защищать свою страну на фронт. Для многих до сих пор 24 февраля, а весна и лето так и не наступили. Своей лирической композицией артист говорит слушателям - весна непременно наступит, как и мир в Украине.

МЮСЛІ UA ft MC PAPA - VOVA їBash їх Blyad'

В основу этого ремикса легла фраза Александра Поворознюка, а припев - один из главных хитов TikTok.

Напомним, названы 10 песен, ставших символами войны Украины с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: