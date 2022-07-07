Известная украинка отметила, что повестку еще не получала.

Украинская травести-дива Монро рассказала, что подлежит призыву, поскольку в документах указан мужской пол. Подробостями знаменитость поделилась в интервью для YouTube-программы "Это никто не будет смотреть".

Монро говорит - несмотря на то, что она является военнообязанной, на службу в ВСУ ее не возьмут по медицинским показателям.

"Я пойду дальше, на медкомиссию и будет осмотр у психиатра. С диагнозом "трансгендерность" в армию не берут. Я не обращалась к психиатру для получения справки о трансгендерности. Меня устраивал мой биологический пол, меня устраивало то, что по документам я мужчина, но в социальной плоскости я живу как женщина. Меня это устраивало. Но война напомнила, что мы живем в бинарной гендерной системе", - поделилась травести-дива.

Монро подчеркнула - есть много способов, как она может помочь своей стране в армии. Например, может работать в тылу на не боевых должностях. Знаменитость говорит - остается в Украине и будет делать все, чтобы помочь своей родной стране в такое непростое время.

"Я не планировала выезжать за границу и не планирую. Я мечтала жить на океане в Португалии. Я планировала где-то через 3-5 лет туда приехать, сделать это сознательно, подготовиться. Таким образом. Война началась и я убегаю из Украины... Я так не хочу. Я чувствую себя в Украине более-менее безопасно. Я не хочу жить с осознанием того, что российская армия заставила меня покинуть дом", - резюмировала травести-дива.

Напомним, травести-дива Монро рассказала о ненависти к русским.

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