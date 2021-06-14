Умер дедушка Регины Тодоренко.

14 июня украинская телеведущая, которая вот уже несколько лет живет и работает в РФ, Регина Тодоренко отмечает свое 31-летие. Но вслед за хорошими новостями пришли и плохие.

Так, в инста-сториз звезда рассказала, что умер ее дедушка Алексей.

"Жаль, что вслед с хорошими новостями приходят плохие. Мне сложно подобрать слова. И я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша", – написала Регина.

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Чем известна Регина Тодоренко:

Тодоренко несколько раз попадала в громкие скандалы. Она была ведущей программы "Орел и Решка". Регина рассказала, что золотой карты на самом деле не существует. Тогда разгорелся скандал вокруг выступления Регины.

Также она высказывалась о домашнем насилии во время интервью. Тогда Тодоренко сказала: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" После этого в Instagram блогера появились сотни негативных комментариев.

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Автор: Диана Могилевич