По словам Байковой, актер отказался прилетать в Украину, однако пообещал перечислить деньги.

Украинская супермодель Алина Байкова рассказала, как голливудский актер Леонардо Ди Каприо отреагировал на полномасштабное вторжение России в Украину.

В интервью Анне Олицкой она рассказала, что актер собирался пожертвовать в благотворительный фонд первой леди Украины Елены Зеленской крупную сумму денег, однако публично высказать поддержку ее родной стране отказался.

Кроме того, Байкова рассказала, что Зеленская презентовала свой фонд в Нью-Йорке, куда и ее пригласила. Так как Алина не смогла посетить мероприятие, она предложила пойти туда Леонардо.

"Я написала Лео: "Если ты будешь в Нью-Йорке - сходи". Он говорит: "Я не буду в Нью-Йорке, но я донат сделаю". Я их поставила в контакт. Я не знаю, сделал он донат или не сделал, но сказал, что сделает. Может там еще что-то", – сказала Байкова.

Она добавила, что предлагала актеру посетить Украину, но тот отказался. Он решил не следовать примеру Анджелины Джоли, Шона Пенна и других.

Напомним, ранее топ-модель Байкова вышла на красную дорожку в платье, символизирующем окровавленную Украину.

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