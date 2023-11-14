Звездные девочки подросли и продолжают строить успешную карьеру.

Звездный мир изменчив и интересен. Он не может существовать без красивых и талантливых знаменитостей, которые творят историю мирового шоу-бизнеса. Мы хотим рассказать о топ-5 самых красивых девочках, которые с малого возраста заявили о себе как об успешных личностях.

Тилан Блондо

Маленькая красавица в свое время попала в скандал с Vogue, потому что в десятилетнем возрасте предстала в образе жрицы любви. Однако эта история сыграла ей на руку. К 15-летнему возрасту девушка уже имела контракт с ведущим модельным агентством IMG Models, а вскоре стала амбассадором известного косметического бренда Loreal Paris.

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Сейчас теле 22 года, она успешна в модельном бизнесе и является украшением многих глянцевых журналов. Также звезда попробовала себя в роли актрисы, сыграв в фильмах "Белль и Себастьян".

Хейли Васкес

12-летняя Хейли Васкес прославилась благодаря своей необычной внешности. Девочка решила не останавливаться на карьере модели и в девятилетнем возрасте попробовала свои силы в дизайнерской сфере, параллельно она снималась в кино. Личный блог девочки пестрит яркими фотографиями из ее путешествий.

Бритни Кэмпбелл

Бритни с трехлетнего возраста участвовала в конкурсах красоты. Мама красавицы в восемь лет самостоятельно колола ей ботокс и делала восковую депиляцию тела. По словам отца, это все помогло ребенку стать известным. Сама Бритни признавалась, что испытывала боль во время уколов, однако конечный результат ее радовал. Американские социальные лишили маму Бритни материнских прав из-за ее необдуманных поступков.

Ава Мари и Леа Роуз Клементс

Популярность к девушкам пришла в 2017 году, когда друг семьи предложил родителям создать для девочек блог в сети. Их сразу назвали самыми красивыми близнецами в мире.

Сейчас девочки изменились. Ава Мари и Леа по-прежнему выглядят очаровательно и продолжают работать моделями, а в социальных сетях за ними следят уже миллионы фанатов.

Ланея Грейс

Своей внешности девочка обязана предкам, среди которых есть испанцы, американцы и филиппинцы. Модельную карьеру она начала в трехлетнем возрасте. Тогда ее мать ждала второго ребенка и отвела дочь в модельное агентство Ford. Фотографы восхитились хорошенькой зеленоглазой девочкой и сразу заключили контракт с ее родителями. Уже в первых фотосессиях девочка прекрасно позировала перед камерой. С тех пор Ланея снялась в более чем 40 фотосессиях, а также попробовала себя в качестве актрисы.

Ранее УНИАН писал о маленькой красавице - модели Насте Князевой, внешность которой кардинально поменялась за несколько лет. Теперь она выглядит как обычная девушка, и когда-то ее называли ангелом с голубыми глазами.

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