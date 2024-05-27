Певица рассказала, что коллега сам написал ей.

Украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что недавно она обратилась с просьбой к фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку. Это произошло сразу после смерти ее мамы - артистки Нины Матвиенко.

Дело в том, что на днях исполнительница презентовала новую песню "Друг" - это кавер-версия культового хита "Океана Эльзы". Матвиенко, которая рассказывала о своем состоянии, после смерти матери увидела слова поддержки от Вакарчука. Как поделилась Тоня, тогда она обратилась к певцу за разрешением на переработку композиции.

"Все произошло относительно спонтанно. Через несколько дней после того, как ушла мама, я села просматривать сообщения со словами поддержки в мессенджерах. Одно из них было от Святослава. Конечно, я поблагодарила и одновременно спросила, а не мог ли Святослав подарить мне песню? Ответ был одобрительный и спросил только: "Какую именно?" Какую я выбрала - вы уже знаете. Очень благодарна за возможность представить свою интерпретацию легендарного хита", - сообщила артистка в интервью OBOZ.UA.

Звезда отметила, что Святослав никак не вмешивался в процесс создания кавера. Он не давал советов Тоне и вместе с поклонниками услышал уже готовую песню.

"Во время работы над треком со Святославом мы не советовались. Он услышал мою версию уже в день премьеры и прислал мне сообщение с текстом "молодец" и голубое и желтое сердечко. Кстати, над саундом работала команда с Иваном Клименко. Он автор песни "Стефания", с которой Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022, а также написал "Teresa & Maria", с которой в этом году Alyona Alyona и Jerry Heil триумфально выступили в Мальме", - добавила Матвиенко.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко впервые рассказала об экс-супруге, от которого забеременела в 17 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: