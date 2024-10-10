Тоня Матвиенко впервые отреагировала на слухи об измене мужу с известным певцом

Она рассказала, что произошло на самом деле.

Украинская певица и жена Арсена Мирзояна - Тоня Матвиенко - прокомментировала слухи о романе с исполнителем Романом Скорпионом. Эти слухи возникли после их совместной работы над романтической песней "Я никому тебя не отдам", выпущенной в 2021 году. Внимание публики привлекло видео, где артисты были замечены в объятиях за кулисами после одного из выступлений.

В эфире "Сніданку на 1+1" Матвиенко категорически опровергла домыслы поклонников.

"Это был концерт, где мы вместе пели. Я просто была с Ниной, и мы приехали на концерт в одной машине", – сказала певица.

Тоня также отметила, что сотрудничество с Романом Скорпионом получилось очень удачным. "Мне кажется, я всех обнимаю, когда встречаю", - добавила знаменитость.

После премьеры клипа "Я никому тебя не отдам" в социальных сетях стали распространяться ролики с объятиями Тони и Романа, что породило догадки об их возможных отношениях. Но до этого момента ни один из исполнителей не подтверждал и не опровергал слухи.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, как пережила смерть мамы.

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