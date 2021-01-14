В программе запланировано также выступление ряда звезд.

Команда Байдена планирует устроить телешоу с участием знаменитостей по случаю своей инаугурации.

Об этом сообщает Politico.

Вместо инаугурационного бала виртуальное мероприятие будет чествовать "американских героев" - учителей и медиков, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом.

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Событие в прайм-тайм будет транслироваться по американским телеканалам.

По данным издания, мероприятие продлится полтора часа, а его ведущим станет знаменитый актер Том Хэнкс.

Также запланированы выступления Деми Ловато, Джастина Тимберлейка и Джона Бон Джови.

Конечно же зрители увидят и обращения самого Джо Байдена, а также вице-президента Камалы Харрис.

Инаугурация Байдена

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.

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Перевод: Екатерина Лиманская