"Ничего не значит": появилась реакция пострадавшей от домашнего насилия россиянки, которой Тодоренко отдала свою награду

По словам Маргариты Грачевой, для нее статуэтка ничего не значит:

Телеведущая Регина Тодоренко, которая оскандалилась из-за слов о домашнем насилии, отдала свою статуэтку "Женщина года" россиянке Маргарите Грачевой, которой муж в 2017 году отрубил кисти рук из-за ревности.

Об этом поступке сама женщина рассказала на странице в Instagram.

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По словам Маргариты, для нее статуэтка ничего не значит:

"Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видео-общении с Региной (когда она снимала фильм), я сразу сказала: "Статуэтка мне не нужна" и в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает". Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу "Маски" в костюме панды. Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью "Женщина года 2019" и двух прекрасных костюмов панд! Даже после предательства я не потеряла веру в людей. И только время нам покажет всю подлинность действий Регины Тодоренко".

Как сообщал УНИАН, на известную ведущую Регину Тодоренко обрушилась волна негодования и осуждения после того, как она высказалась по поводу домашнего насилия. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", - этот ее вопрос просто привел сеть в бешенство.