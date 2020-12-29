Модель отдыхает в Рио-де-Жанейро.

Известная модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram фото с отдыха Рио-де-Жанейро.

На снимке модель позирует в раздельном желтом купальнике, сидя на шезлонге. Также Тина надела синюю кепку. Стоит отметить, что у Кунаки красивая фигура. Она быстро вернулась в форму после рождения ребенка.

Кто такая Тина Кунаки:

Тина Кунаки родилась в французском городе Тулузе в 1997 году

Сегодня Тина является представительницей нескольких самых известных модельных домов Европы, в числе которых Dior и Louis Vuitton

В 2018 году Тина стала женой известного французского актера Венсана Касселя

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Автор: Диана Могилевич