Модель показала пикантное фото / instagram.com/tinakunakey
Известная модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram фото с отдыха Рио-де-Жанейро.
На снимке модель позирует в раздельном желтом купальнике, сидя на шезлонге. Также Тина надела синюю кепку. Стоит отметить, что у Кунаки красивая фигура. Она быстро вернулась в форму после рождения ребенка.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/tinakunakey
Кто такая Тина Кунаки:
- Тина Кунаки родилась в французском городе Тулузе в 1997 году
- Сегодня Тина является представительницей нескольких самых известных модельных домов Европы, в числе которых Dior и Louis Vuitton
- В 2018 году Тина стала женой известного французского актера Венсана Касселя
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