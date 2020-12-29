Модель показала пикантное фото / instagram.com/tinakunakey

Известная модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram фото с отдыха Рио-де-Жанейро.

На снимке модель позирует в раздельном желтом купальнике, сидя на шезлонге. Также Тина надела синюю кепку. Стоит отметить, что у Кунаки красивая фигура. Она быстро вернулась в форму после рождения ребенка.

Модель показала пикантное фото / instagram.com/tinakunakey

Кто такая Тина Кунаки:

  • Тина Кунаки родилась в французском городе Тулузе в 1997 году
  • Сегодня Тина является представительницей нескольких самых известных модельных домов Европы, в числе которых Dior и Louis Vuitton
  • В 2018 году Тина стала женой известного французского актера Венсана Касселя

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич