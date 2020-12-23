Тина Кунаки сохранила фигуру после родов.

Известная модель Тина Кунаки опубликовала в Instagram фотографию с отдыха.

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На снимке она позирует на фоне пальм и заката. При этом стоит спиной к камере. На ней надеты только белые микротрусики. Обнаженную грудь модель прикрывала руками.

Стоит отметить, что на фото Кунаки позировала с новой прической - с множеством косичек. Фанаты пришли в восторг от такого фото. Они отметили, что Тина выглядит сногсшибательно. У нее прекрасная фигура, которую она смогла сохранить после рождения ребенка своему супругу Венсану Касселю.

Кто такая Тина Кунаки:

Тина Кунаки родилась в французском городе Тулузе в 1997 году

Сегодня Тина является представительницей нескольких самых известных модельных домов Европы, в числе которых Dior и Louis Vuitton

В 2018 году Тина стала женой известного французского актера Венсана Касселя

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Автор: Диана Могилевич