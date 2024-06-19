Певица также ответила, делала ли пластические операции.

Знаменитая украинская певица Тина Кароль приоткрыла завесу своей личной жизни. Артистка честно ответила, свободно ли ее сердце.

В своем Instagram исполнительница оставила окошко для вопросов поклонников. Подписчики звезды поинтересовались, есть ли рядом с ней сейчас любимый мужчина. Кароль была лаконичной в своем ответе и намекнула, что до сих пор не может пережить потерю мужа - продюсера Евгения Огира.

"Нет. Была замужем. Надо ли еще раз? Эта жизнь уже прожита. Нет", - отметила знаменитость.

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Также Тина призналась, "колдовали" ли над ее внешностью пластические хирурги. Певица заверила, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга, потому что боится. Однако признается, что задумывалась над этим.

"Только уход. Никакой операции. Мысли бывают, но я перфекционист и боюсь довериться", - написала исполнительница.

К слову, Тина и Евгений тайно поженились и обвенчались в 2008 году. Мужчины не стало в 2013 году. Жизнь Огира оборвалась из-за рака желудка. У них с Кароль есть общий сын Вениамин, который родился в 2008 году. Сейчас 15-летний парень учится в Великобритании и с каждым годом становится все больше похожим на отца.

После смерти любимого Кароль до сих пор не может оправиться и позволить себе романтические отношения. Ей неоднократно приписывали романы с известными мужчинами, однако она опровергла эти слухи.

Напомним, ранее Тина Кароль объяснила свое фото в военной форме. Певица прошла военную подготовку.

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