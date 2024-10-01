Певица вызвала шквал обсуждений в сети.

Известная украинская певица Тина Кароль на днях выступила с концертом в Ровно в рамках своего всеукраинского тура. Однако поклонники звезды обратили внимание не на выступление артистки, а на ее внешний вид и активно обсуждают образ исполнительницы в сети.

Во время выступления знаменитость, как всегда, выглядела непревзойденно. Она появилась на сцене в белом корсете и длинной черной юбке с V-образным вырезом. Свой образ певица дополнила туфлями на каблуках. Правда, фанаты в сети заметили одну деталь, которую зрителям в зале было трудно увидеть.

Дело в том, что корсет Тины не подходил ей по размеру. Он был слишком большим. Фан-клуб звезды опубликовал видео с выступления Кароль в TikTok. В комментариях образ артистки вызвал шквал обсуждений и стал поводом для шуток.

Видео дня

Многие пользователи отметили, что корсет был плохо затянут, или же это было сделано специально, чтобы исполнительница могла свободно дышать во время пения. Однако было и много тех, кто шутил над "луком" Тины:

"Грудь забыла положить?"

"Это я в детстве надевала мамины бюсты и мечтала, чтобы поскорее выросло"

"Я в 14 лет и мой купальник"

"Корсет живет своей жизнью"

"Голос, как всегда, непревзойденный, но что с корсетом?"

"Когда вещь очень понравилась, но она не по размеру"

"Это, чтобы микрофон класть, когда цветы дарят"

Напомним, ранее распространились слухи, что Тина Кароль закрутила новый роман. Известный блогер показал значительно младшего бойфренда певицы и рассказал, чем он занимается.

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