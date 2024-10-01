Известная украинская певица Тина Кароль на днях выступила с концертом в Ровно в рамках своего всеукраинского тура. Однако поклонники звезды обратили внимание не на выступление артистки, а на ее внешний вид и активно обсуждают образ исполнительницы в сети.
Во время выступления знаменитость, как всегда, выглядела непревзойденно. Она появилась на сцене в белом корсете и длинной черной юбке с V-образным вырезом. Свой образ певица дополнила туфлями на каблуках. Правда, фанаты в сети заметили одну деталь, которую зрителям в зале было трудно увидеть.
Дело в том, что корсет Тины не подходил ей по размеру. Он был слишком большим. Фан-клуб звезды опубликовал видео с выступления Кароль в TikTok. В комментариях образ артистки вызвал шквал обсуждений и стал поводом для шуток.
Многие пользователи отметили, что корсет был плохо затянут, или же это было сделано специально, чтобы исполнительница могла свободно дышать во время пения. Однако было и много тех, кто шутил над "луком" Тины:
- "Грудь забыла положить?"
- "Это я в детстве надевала мамины бюсты и мечтала, чтобы поскорее выросло"
- "Я в 14 лет и мой купальник"
- "Корсет живет своей жизнью"
- "Голос, как всегда, непревзойденный, но что с корсетом?"
- "Когда вещь очень понравилась, но она не по размеру"
- "Это, чтобы микрофон класть, когда цветы дарят"
Напомним, ранее распространились слухи, что Тина Кароль закрутила новый роман. Известный блогер показал значительно младшего бойфренда певицы и рассказал, чем он занимается.