В сети придумали немало шуток о корсете Тины Кароль / Скриншот Instagram

Известная украинская певица Тина Кароль на днях выступила с концертом в Ровно в рамках своего всеукраинского тура. Однако поклонники звезды обратили внимание не на выступление артистки, а на ее внешний вид и активно обсуждают образ исполнительницы в сети.

Во время выступления знаменитость, как всегда, выглядела непревзойденно. Она появилась на сцене в белом корсете и длинной черной юбке с V-образным вырезом. Свой образ певица дополнила туфлями на каблуках. Правда, фанаты в сети заметили одну деталь, которую зрителям в зале было трудно увидеть.

Дело в том, что корсет Тины не подходил ей по размеру. Он был слишком большим. Фан-клуб звезды опубликовал видео с выступления Кароль в TikTok. В комментариях образ артистки вызвал шквал обсуждений и стал поводом для шуток.

Видео дня
Тина Кароль / Скриншот TikTok

Многие пользователи отметили, что корсет был плохо затянут, или же это было сделано специально, чтобы исполнительница могла свободно дышать во время пения. Однако было и много тех, кто шутил над "луком" Тины:

  • "Грудь забыла положить?"
  • "Это я в детстве надевала мамины бюсты и мечтала, чтобы поскорее выросло"
  • "Я в 14 лет и мой купальник"
  • "Корсет живет своей жизнью"
  • "Голос, как всегда, непревзойденный, но что с корсетом?"
  • "Когда вещь очень понравилась, но она не по размеру"
  • "Это, чтобы микрофон класть, когда цветы дарят"

Напомним, ранее распространились слухи, что Тина Кароль закрутила новый роман. Известный блогер показал значительно младшего бойфренда певицы и рассказал, чем он занимается.

Вас также могут заинтересовать новости: