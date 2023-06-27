Поклонники засыпали ее комплиментами.

Украинская певица Тина Кароль снялась в новой фотосессии, на которой позировала в белом блестящем мини-платье и на каблуках. Интересно, что волосы знаменитость решила собрать в пучок вместо привычных распущенных локонов.

Кроме того, в этот раз артистка обошлась без украшений. Она не надела ни серьги, ни кольца, ни браслеты. Ее образ получился максимально лаконичным и в то же время невероятно стильным.

Стоит отметить, что мини-платье подчеркнуло фигуру певицы и ее стройные ножки. Заметно, что Кароль регулярно занимается спортом и следит за питанием.

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Как отреагировали пользователи сети

"Вау, вау, вау"

"Римейк на Шерон Стоун"

"Это просто кайф, а не фотографии"

"Сладкая моя любовь"

"Сколько красоты в одном фото. Тина, ты невероятная"

"Роскошная женщина"

Напомним, Тина Кароль стала членом Grammy с правом голоса. Теперь она вместе с другими членами будет выбирать победителей самой престижной музыкальной премии.

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