Украинская певица Тина Кароль снялась в новой фотосессии, на которой позировала в белом блестящем мини-платье и на каблуках. Интересно, что волосы знаменитость решила собрать в пучок вместо привычных распущенных локонов.
Кроме того, в этот раз артистка обошлась без украшений. Она не надела ни серьги, ни кольца, ни браслеты. Ее образ получился максимально лаконичным и в то же время невероятно стильным.
Стоит отметить, что мини-платье подчеркнуло фигуру певицы и ее стройные ножки. Заметно, что Кароль регулярно занимается спортом и следит за питанием.
Как отреагировали пользователи сети
- "Вау, вау, вау"
- "Римейк на Шерон Стоун"
- "Это просто кайф, а не фотографии"
- "Сладкая моя любовь"
- "Сколько красоты в одном фото. Тина, ты невероятная"
- "Роскошная женщина"
Напомним, Тина Кароль стала членом Grammy с правом голоса. Теперь она вместе с другими членами будет выбирать победителей самой престижной музыкальной премии.