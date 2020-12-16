Сеть в восторге от новой фотографии поп-дивы.

Популярная украинская певица Тина Кароль анонсировала выход музыкального спектакля "Юбилейный альбом".

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала фотографию, на которой предстала полностью обнаженной. Читайте такжеТина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии

На фото Кароль позирует, сидя на полу и скрестив перед собой ноги. Голую грудь она прикрыла руками.

Отмечается, что музыкальный спектакль состоит из знаковых хитов за всю 15-летнюю историю карьеры Тины, запись которых состоялся во время ее юбилейного тура.

"Live-исполнение и мюзикловый жанр создают атмосферу живого концерта, в котором певица рассказывает со сцены впечатляющую историю своего успеха", - говорится в сообщении.

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Автор: Ольга Робейко