Популярная украинская певица Тина Кароль анонсировала выход музыкального спектакля "Юбилейный альбом".
Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала фотографию, на которой предстала полностью обнаженной. Читайте такжеТина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
На фото Кароль позирует, сидя на полу и скрестив перед собой ноги. Голую грудь она прикрыла руками.
Отмечается, что музыкальный спектакль состоит из знаковых хитов за всю 15-летнюю историю карьеры Тины, запись которых состоялся во время ее юбилейного тура.
"Live-исполнение и мюзикловый жанр создают атмосферу живого концерта, в котором певица рассказывает со сцены впечатляющую историю своего успеха", - говорится в сообщении.
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