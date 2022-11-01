Певица поделилась в своем блоге не очень приятной историей.

Украинская певица Тина Кароль, которая часто летает в разные страны и дает концерты в поддержку родины, пожаловалась на неприятный инцидент. В аэропорту она столкнулась с работником, который был настроен пророссийски. В своем Telegram-канале знаменитость описала ситуацию.

"Ситуация вогнала меня в ступор и слезы. Читаю новости о ракетных ударах, о свете и воде... Злость и боль... Подхожу к бординг контролю... И какая же падлюка попалась мне с*паратистская. Задержал... Его вопрос: "Вы куда летите, что собираетесь делать в Европе, а что потом, а потом в Россию?". И улыбается, муд*к... "Слава Украине!" - я ему. Бегу злая, матерюсь... Самолета нет... Вылетел без нас. Оборачиваюсь, а вокруг новогодние огни монтируют, все... Я разревелась…", - написала Тина Кароль.

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Также она добавила, что не может дождаться смерти российского диктатора Путина. Тогда будут лучшие огни.

Реакция соцсетей

Вот что комментаторы написали под постом Кароль:

"Поддерживаю каждое слово! Падлюка!"

"История просто жесть…"

"Нет слов, одни маты"

"Нас не сломать!"

"Нам могут выключить свет, но им никогда не уничтожить свет внутри каждого из нас"

Напомним, россияне подло украли песню Тины Кароль.

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