Украинская певица Тина Кароль, которая часто летает в разные страны и дает концерты в поддержку родины, пожаловалась на неприятный инцидент. В аэропорту она столкнулась с работником, который был настроен пророссийски. В своем Telegram-канале знаменитость описала ситуацию.
"Ситуация вогнала меня в ступор и слезы. Читаю новости о ракетных ударах, о свете и воде... Злость и боль... Подхожу к бординг контролю... И какая же падлюка попалась мне с*паратистская. Задержал... Его вопрос: "Вы куда летите, что собираетесь делать в Европе, а что потом, а потом в Россию?". И улыбается, муд*к... "Слава Украине!" - я ему. Бегу злая, матерюсь... Самолета нет... Вылетел без нас. Оборачиваюсь, а вокруг новогодние огни монтируют, все... Я разревелась…", - написала Тина Кароль.
Также она добавила, что не может дождаться смерти российского диктатора Путина. Тогда будут лучшие огни.
Реакция соцсетей
Вот что комментаторы написали под постом Кароль:
- "Поддерживаю каждое слово! Падлюка!"
- "История просто жесть…"
- "Нет слов, одни маты"
- "Нас не сломать!"
- "Нам могут выключить свет, но им никогда не уничтожить свет внутри каждого из нас"
Напомним, россияне подло украли песню Тины Кароль.