Симона Куприна из Киселевска на шоу спела "Выше облаков".

Россиянка Симона Куприна пришла на музыкальное шоу "Ну-ка, все вместе!", где исполнила песню украинской певицы Тины Кароль "Выше облаков".

Ее исполнение с удовольствием слушали главные путинисты страны Николай Басков, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте и еще более 90 членов жюри. Однако радует тот факт, что девушке не удалось перепеть Кароль - о чем ей сказали некоторые судьи.

Девушке не хватило голосов, чтобы пройти дальше в шоу. Поэтому она покинула проект.

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Стоит отметить, что россияне уже не впервые воруют песни украинских артистов. Ранее они очернили память Скрябина, перепев его песню "Мам".

"Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало. Теперь и до песен долезли своими вонючими руками. Но получилось у них, как всегда, говно", - комментируют в сети поступок россиян.

Также они неоднократно воровали песни Софии Ротару.

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