В сеть попало ее архивное фото.

Известная украинская певица и продюсер нынешнего Нацотбора на "Евровидение" Тина Кароль празднует свой день рождения.

Сегодня, 25 января, артистке исполнилось 40 лет. По случаю юбилея ее поздравили друзья и коллеги, в частности, радиоведущий Саня Дымов кроме теплых слов, решил еще поделиться архивным фото с именинницей.

К слову, фотография сделана 18 лет назад, то есть в 2007 году. Тогда 22-летняя Кароль посетила радиостанцию "Шарманка". Певица была одета в черное пальто и собрала свои волосы в хвостик.

Видео дня

"С Днем рождения, Тина Кароль! 2007 год, радио "Шарманка". Вот так архив нашел", - подписал фото Саня.

Кстати, в начале 2000-х тогда еще студентка столичного вуза Тина Кароль участвовала в музыкальном шоу "Караоке на Майдане". А уже в 2005 артистка поехала на конкурс "Новая волна". Молодая исполнительница покорила всех своим голосом и получила специальную награду от Аллы Пугачевой.

Через год Кароль представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение". Там она заняла 7 место и запомнилась европейскому зрителю. В январе 2009 года Тина получила звание "Заслуженная артистка Украины" и ее певческая карьера стремительно пошла вверх.

Напомним, ранее Тина Кароль ответила, хотела бы снова поехать на "Евровидение".

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