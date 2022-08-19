Украинская певица Тина Кароль поделилась фотографиями, сделанными во время фотосессии крупным планом. Звезда, которая регулярно принимает участие в благотворительных мероприятиях, отметила, что это ее первая фотосессия close-up после 24 февраля.
"Сделано случайно", - коротко подписала фотографии Кароль.
На них она позирует лежа где-то в поле. Видно, что ее волосы распущены, а на лице нет макияжа. Одета Тина во что-то с узкими белыми бретелями. Позируя, Тина касается руками шеи и лица.
В комментариях поклонники написали, что очень скучали по таким снимкам и по улыбке любимой певицы. Также отметили, что Кароль выглядит невероятно нежно и женственно.
Напомним, Тина Кароль показала, как 14-летней в латексе выступала под настоящим именем.
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