Кароль предстала в новом образе / instagram.com/tina_karol
Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в откровенном образе.
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Звезда позировала в черном длинном платье с открытой спиной. При этом к фотографу она повернулась таким образом, что засветила грудь, которая выглядывала из-под платья. В подписи к фото Тина написала, что она скорее лед, чем снег.
"Вы пламя", "Если лёд – то самый невероятный, трепетный, искренний и сентиментальный", "Роскошная", - написали фанаты.
Кароль предстала в новом образе / instagram.com/tina_karol
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