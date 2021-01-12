Певица обнародовала новую фотографию.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в откровенном образе.

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Звезда позировала в черном длинном платье с открытой спиной. При этом к фотографу она повернулась таким образом, что засветила грудь, которая выглядывала из-под платья. В подписи к фото Тина написала, что она скорее лед, чем снег.

"Вы пламя", "Если лёд – то самый невероятный, трепетный, искренний и сентиментальный", "Роскошная", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич