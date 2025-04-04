Инна Мирошничекно рассказала о проблемах со здоровьем.

Жена известного украинского ведущего, неизменного голоса Евровидения в Украине Тимура Мирошниченко - Инна - пожаловалась на проблемы со здоровьем. Юрист и блогерша рассказала, как чувствует себя.

На своей странице в Instagram женщина поделилась, что недавно она переболела гриппом. Вероятно, болезнь сложно прошла для жены шоумена. А оказалось, что она оставила после себя еще и осложнения.

После гриппа у Инны диагностировали гайморит и пиелонефрит. Правда, на этом проблемы со здоровьем не заканчиваются. Впоследствии Мирошниченко заметила, что у нее появились аллергические высыпания.

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"Мало мне гайморита и пиелонефрита как осложнений после гриппа. Сегодня (3 апреля - УНИАН) на лице появилась какая-то аллергическая сыпь", - написала юрист в "сториз".

В то же время блогерша не планирует из-за проблем со здоровьем оставаться дома. Сейчас у нее много работы и дел, а также ее внимания требуют четверо их с Тимуром детей. Поэтому, несмотря на болезни, женщина отправилась в издательство, чтобы подписать книгу "Мы найдем своего Марселя", которую сама написала. А также она планировала побывать на детском празднике у сына. Она заверила, что все же обратится за помощью к врачу.

"Но вот, что я думаю об этом всем. Поехала в издательство подписывать книги людям, которые меня вдохновляют и которых хочу поблагодарить за то, что были светом в темноте. Потом к врачу. Потом на праздник в садик к сыну", - добавила Инна.

Напомним, ранее дочери Тимура Мирошниченко кардинально сменили имидж и показались в новых образах. Инна помогла девочкам сменить прически. Сестры решили сделать одинаковые прически. Отметим, что Тимур и Инна состоят в официальном браке с 2018 года. За это время у них родилось двое детей - 6-летняя Мия и Марк, которому уже пять лет. Также пара воспитывает двух приемных детей - 9-летнюю Ангелину и 3-летнего Марселя.

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