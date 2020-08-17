Известный певец со слезами на глазах поддержал народ Беларуси
13:43, 17 августа 2020Звезды
598 0
Тима Белорусских гордится тем, что происходит в стране.
Тима поддержал белорусов / instagram.com/timabelorusskih
Известный певец Тима Белорусских опубликовал в Instagram пост, где рассказал, что гордиться происходящим в стране.
Читайте такжеИсполнительница хита "Ягода-малина" умерла, не выходя из комы
"Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими горжусь, горжусь, горжусь", - написал музыкант.
Также он написал, что взял себе псевдоним Белорусских для того, чтобы как можно больше людей узнали о его родине.
Другие звездные новости:
- Михалок впервые высказался о событиях в Беларуси
- Чак Норрис записал обращение к Лукашенко
- Вову Остапчука облили грязью за роскошный подарок любимой
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter