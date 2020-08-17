Известный певец со слезами на глазах поддержал народ Беларуси

Тима Белорусских гордится тем, что происходит в стране.

Известный певец Тима Белорусских опубликовал в Instagram пост, где рассказал, что гордиться происходящим в стране.

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"Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими горжусь, горжусь, горжусь", - написал музыкант.

Также он написал, что взял себе псевдоним Белорусских для того, чтобы как можно больше людей узнали о его родине.

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Автор: Диана Могилевич