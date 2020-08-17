цей матеріал доступний українською

Известный певец со слезами на глазах поддержал народ Беларуси

13:43, 17 августа 2020
Звезды
598 0
Тима поддержал белорусов / instagram.com/timabelorusskih

Читайте такжеИсполнительница хита "Ягода-малина" умерла, не выходя из комы

"Сегодня, со слезами на глазах, я пишу этот пост с тремя громкими горжусь, горжусь, горжусь", - написал музыкант.

Также он написал, что взял себе псевдоним Белорусских для того, чтобы как можно больше людей узнали о его родине.

Другие звездные новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter