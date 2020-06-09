Солистка The Hardkiss удивила необычным макияжем (фото)

Юлия Санина показала мейк с акцентом на синие губы.

Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина предстала в новом образе.

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Юлия Санина позирует в темной толстовке с крупной надписью. Ее волосы собраны в высокий и тугой хвост. Главным акцентом образа стали ярко синие губы. Отметим, что поклонникам очень понравился новый мейк артистки.

"Такая красивая", "Красавица наша", "Королева", - отметили фолловеры.

Напомним, ранее солистка The Hardkiss показала, как развлекается на карантине.

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