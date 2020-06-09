Солистка The Hardkiss удивила необычным макияжем (фото)
14:42, 09 июня 2020Звезды
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Юлия Санина показала мейк с акцентом на синие губы.
Юлия Санина / фото instagram, the_hardkiss
Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина предстала в новом образе.
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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Юлия Санина позирует в темной толстовке с крупной надписью. Ее волосы собраны в высокий и тугой хвост. Главным акцентом образа стали ярко синие губы. Отметим, что поклонникам очень понравился новый мейк артистки.
"Такая красивая", "Красавица наша", "Королева", - отметили фолловеры.
Напомним, ранее солистка The Hardkiss показала, как развлекается на карантине.
Санина с ярким мейкапом / фото instagram, the_hardkiss
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