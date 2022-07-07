Благодаря этому на нужды Украины удалось собрать почти 200 тысяч гривень.

Звезда шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков, который родился в Мариуполе, провел благотворительный аукцион. На нем он разыграл перчатки боксера Александра Усика с автографом спортсмена. Об этом сообщается в Instagram-профиле "Нового канала".

"В розыгрыше приняло участие 210 человек, среди которых рандомно выбрали победителя. Всего во время розыгрыша было собрано 191 тысяча 637 гривен. Эти деньги пойдут на гуманитарную помощь людям из Харькова", - сообщается в публикации.

"Я очень благодарен за то, что вы делаете! Продолжаем помогать друг другу. Это самое главное сейчас. Война не закончилась. Люди, к сожалению, продолжают страдать", - констатировал Андрей Бедняков.

Известно, что девушка Елена, выигравшая перчатки украинского чемпиона, принимала участие чуть ли не в каждом аукционе, который устраивал Андрей Бедняков. В этом розыгрыше она пожертвовала 50 долларов.

Напомним, Бедняков обратился к звездам, которые молчат о войне из-за карьеры в РФ. В своем высказывании он вспомнил опальную Регину Тодоренко.

Вас также могут заинтересовать новости: