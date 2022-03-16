7 марта из-за обстрела оккупантов погиб 64-летний актер и каскадер Владимир Строкань.

7 марта стало известно, что во время военных действий погиб украинский актер и каскадер Владимир Строкань. Беда случилась буквально через пару дней после его 64-го дня рождения.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик только сейчас нашла в себе силы высказаться по поводу утраты.

Звезда сделала пост в Instagram.

"Один из лучших каскадеров в кино, делавший сногсшибательные трюки, порой несовместимые с жизнью… Но он их делал! Всегда идеально! Просчитывая все до миллиметра… Бесстрашный! Отчаянный! Смелый! Всегда с улыбкой и добрыми глазами! Как так????", - написала Ребрик у себя в блоге.

Лилия не раскрыла детали смерти Владимира. Артистка почтила его память, опубликовав общие фото со съемок сериала "Спросите у осени" 2016 года.

Напомним, украинская певица Наталья Могилевская презентовала новую версию своей же песни "Місяць". В обновленном тексте речь идет о военных события, которые сейчас происходят на территории Украины по вине российской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: