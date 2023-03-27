Прохор Дубравин - актер / скриншот

Недавно вокруг сериала "Останній лист коханого" разгорелся скандал. Телеканал СТБ выпустил рекламу, в которой появился российский актер Прохор Дубравин. Правда, его лицо при помощи современных технологий заменили на лицо украинского актера Дмитрия Саранскова. 

Общественность резко негативно восприняла такой креатив от телеканала СТБ, и обвинила компанию в том, что во время войны для них "деньги не пахнут". 

Сейчас на странице СТБ появилась публикация, где сказано:

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"Телеканал СТБ принял решение отложить показ украинского сериала "Останній лист коханого". Вещатель проведет дополнительные индустриальные консультации для обсуждения и ратификации использования цифровых технологий в контенте, в том числе ввиду лучшего международного опыта". 

В комментариях мнения на этот счет разделились.

Скриншот публикации СТБ

Реакция соцсетей

  • "Отложить? Вы собираетесь это другим сезоном запустить? С новым лицом?"
  • "Ничего не поняла. А можно по-человечески объяснить, что тот вещатель имеет в виду?"
  • "Но там же наши актеры 90%. Какая колоссальная работа коту под хвост! Заменили же актера"
  • "Потому что головой нужно думать перед тем, как звать в сериал русских актеров. Война не год назад началась"

Напомним, сам Прохор Дубравин поглумился над украинцами после новости о том, что его лицо заменили лицом другого актера, внешне похожего.

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