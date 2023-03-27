Представители телеканала заявили, что им нужно "провести дополнительные консультации по использованию цифровых технологий".

Недавно вокруг сериала "Останній лист коханого" разгорелся скандал. Телеканал СТБ выпустил рекламу, в которой появился российский актер Прохор Дубравин. Правда, его лицо при помощи современных технологий заменили на лицо украинского актера Дмитрия Саранскова.

Общественность резко негативно восприняла такой креатив от телеканала СТБ, и обвинила компанию в том, что во время войны для них "деньги не пахнут".

Сейчас на странице СТБ появилась публикация, где сказано:

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"Телеканал СТБ принял решение отложить показ украинского сериала "Останній лист коханого". Вещатель проведет дополнительные индустриальные консультации для обсуждения и ратификации использования цифровых технологий в контенте, в том числе ввиду лучшего международного опыта".

В комментариях мнения на этот счет разделились.

Реакция соцсетей

"Отложить? Вы собираетесь это другим сезоном запустить? С новым лицом?"

"Ничего не поняла. А можно по-человечески объяснить, что тот вещатель имеет в виду?"

"Но там же наши актеры 90%. Какая колоссальная работа коту под хвост! Заменили же актера"

"Потому что головой нужно думать перед тем, как звать в сериал русских актеров. Война не год назад началась"

Напомним, сам Прохор Дубравин поглумился над украинцами после новости о том, что его лицо заменили лицом другого актера, внешне похожего.

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