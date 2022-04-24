Нападение россиян в этом населенном пункте отбивали уже 16 раз.

Украинский музыкант и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину вступил в ряды ВСУ, объяснил, чем загадочная Чернобаевка так "привлекает" оккупантов, и почему их там уже столько раз отбивали.

Свою позицию он озвучил в интервью "Украина 24".

Тарас Тополя, который сейчас служит в Харькове, говорит, что оккупанты расценивают Чернобаевку как удачный маршрут для переброски своей техники. Однако они не делают никаких выводов из того, что их нападение там постоянно отбивают.

"С оперативно-тактической точки зрения никакого феномена там нет, потому что у них есть только два варианта перебрасывания своей техники из-за географии того региона. Немного вариантов, как им стать на позицию и начать ее использовать. Именно этот плацдарм использует украинская армия, чтобы регулярно сбивать их планы. С другой стороны, это мировоззренческий российский феномен… Это тупое выполнение приказов без изобретательности. Чернобаевка – это отсутствие изобретательности у россиян, и она проявляется на протяжении всей войны. Дана команда – значит, идем. Ну, там уже крыли 10 раз – ну значит, идем еще раз", - отметил Тарас Тополя.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская показала знак победы Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: