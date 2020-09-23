По словам Тараса, он очень волновался, когда делал своей девушке предложение.

Звезда фильма "Черный ворон" и участник шоу "Танцы со звездами" Тарас Цымбалюк признался, что планирует сделать свадьбу в Карпатах.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

По словам Тараса, он очень волновался, когда делал своей девушке предложение.

"Я очень волновался. Я был испуган! Это вообще был страшный для меня день. Джайв был очень непрост, а после этого я должен был делать признание Тине, и все это надо держать в голове. Очень напряженно было. Хореограф говорил мне: так, думай о прыжках, о киках, о поддержке, а потом уже думай о Тине", - рассказал актер.

Читайте такжеОлег Винник: Мужчины, у которых возникают проблемы в отношениях с их второй половинкой из-за Винника, должны предъявить претензии к самим себеОн признался, что они с невестой уже обсуждали, где делать свадьбу и сошлись на том, что хотят сделать ее в Карпатах.

"Мы это обсуждали и сошлись во мнении, что помолвку хотели бы сделать в Карпатах. Мы эти темы поднимали уже где-то полгода. Я еще не знаю, в какой форме это будет. Ясно, что самые близкие люди точно должны стать свидетелями этого. Но мы решили это сделать в следующем году. 2020-й год и так не очень простой, не хочется уже все сюда валить", - поделился Тарас.

Напомним, что во время последнего эфира "Танцев со звездами" актер Тарас Цымбалюк сделал предложение своей возлюбленной Тине Антоненко.

Полный текст интервью читайте по ссылке.

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Автор: Ольга Броскова